La actriz Thelma Fardin brindó una conferencia de prensa junto a su abogada, la doctora Sabrina Cartabia, luego de conocerse la decisión de la justicia de Nicaragua, que pidió la detención de Juan Darthés por violación agravada.



La conferencia se dio en el teatro "El Picadero" (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1.845 de la ciudad de Buenos Aires), donde Fardín contó con la presencia y el apoyo del colectivo Actrices Argentinas.

"Romper el silencio tiene costos caros para quienes denunciamos. Hoy estamos más cerca de la Justicia. Mi denuncia se transformó en un reclamo colectivo y fue oída porque un amplio colectivo de mujeres me apoyó y puso su cuerpo", manifestó.

"A partir de mi denuncia las llamadas al 144 aumentaron. Que haya tantos casos sin sentencia no significa que las denuncias sean falsas. El abogado de Juan Darthés nos quiso adoctrinar", aseveró.

"Quiero destacar el trabajo de la abogada de Thelma en Nicaragua, el juez va a pedir la extradición a Brasil. Pedimos la colaboración de abogadas allí. Hay un pedido de captura y alerta roja. Existen pruebas suficientes para acusar a Darthés por violación", manifestó su abogada.

"Para mí es un logro que la justicia se haya expedido de esta manera. Este es un avance importante para mi situación y para la lucha de las mujeres pero es una excepción, no pasa en la mayoría de los casos", agregó Thelma.

"En un punto, yo soy una afortunada porque tengo este colectivo de mujeres, tengo abogadas trabajando ad honorem. Esta no es la realidad de esta olla que destapamos en diciembre, no es la realidad de millones de mujeres", expresó.