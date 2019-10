La actriz Thelma Fardin advirtió esta mañana, tras el pedido de detención librado por una Fiscalía de Nicaragua contra el actor Juan Darthés, al que denunció por violación, que el suyo es un "caso excepcional" y que en estas situaciones "por lo general impera la impunidad".



Quien también habló fue su abogada en el país, Sabrina Cartabia, quien expresó: "No hay extradición entre Nicaragua y Brasil. Vamos a necesitar la ayuda de las mujeres, las militantes de Brasil".



"Hubo prueba contundente para fundamentar el pedido de captura a Juan Darthés y a la acusación de violación agravada a Thelma Fardin", dijo.

"En el caso de que Brasil no extradite, que sabemos que es lo que va a pasar, tendremos que llevar el juicio a esa jurisdicción. El juez podría pedir la extradición a Brasil", agregó.

En diciembre último, Fardin denunció en la justicia de Nicaragua que el 17 de mayo de 2009 fue violada por Darthés cuando ella tenía 16 años, en el hotel Holiday Inn de Managua, donde se alojaron durante la gira del espectáculo Patito Feo.

En la investigación fiscal "se concluyó que, aunque hubieran pasado 10 años, las huellas que dejó aquel brutal ataque sobre el cuerpo y la psiquis de Thelma fueron contundentes", explicaron en un comunicado Sabrina Cartabia y Eilyn Cruz, abogadas de la actriz.

La acusación fiscal fue radicada en el juzgado Décimo Penal de Audiencias de Managua, y las abogadas destacaron que "se trata de un caso excepcional, ya que el 97% de las denuncias por violación no prosperan mientras que solo el 1% obtiene una condena".