WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo. Más allá incluso de las llamadas de voz, que no dejan de caer desde que las mensajerías están al mando de las operaciones. La app de mensajería propiedad de Facebook es la líder mundial en número de usuarios y eso se nota.

Cuando tomes tu teléfono para cruzar mensajes con alguien y te encuentras con que no te contesta, y que pasa tiempo y sigue sin hacerlo, puede que lo que ocurra es que te haya bloqueado. Pero para averiguar si es esto lo que ocurre hay diversos métodos que te explicamos a continuación.

Hora Ultima Conexion: uno de los indicadores de que hemos sido bloqueados por otra persona en WhatsApp es que no podemos ver la hora de su última conexión. Esta hora se consulta accediendo al perfil de nuestro contacto y aparece justo bajo su nombre. Debe aparecer algo parecido a "Última vez" con una fecha o un rango de tiempo determinado.

Si esta hora no está presente no estará todo perdido, WhatsApp permite ocultar esta hora de última conexión a tus contactos. Así que si no la vemos, tal vez estemos bloqueados o quizá es que simplemente nuestro contacto ha decidido ocultar la hora de última conexión. Hay indicios pero no confirmación, no perdamos la esperanza.

WhatsApp instauró hace ya bastante tiempo el doble check, un último indicador de en qué estado se encuentra el mensaje que hemos enviado a un contacto. Su funcionamiento es bastante sencillo, pues interpretarlo es tan fácil como saber lo siguiente:

Un sólo check: el mensaje ha llegado al servidor de WhatsApp.

Un doble check: el mensaje está ya en el teléfono de nuestro contacto.

Un doble check azul: el mensaje ha sido leído.

Así que podríamos enviar el mensaje a nuestro contacto y que el mensaje nunca llegue a tener el doble check, lo que significa que o bien no tiene WhatsApp instalado o, sintiéndolo mucho, que nos ha bloqueado. Diferente sería que recibiese el doble check pero nunca pasase a azul, pues esto significaría que tiene el mensaje en el teléfono pero no lo ha leído. ¿Falta de tiempo o interés? Tal vez, pero no bloqueo.

Su foto de perfil no se ve: tal vez la haya eliminado, todo es posible, pero la imagen de perfil de nuestros contactos es otro indicador de que hemos sido bloqueados. Si antes tenía una imagen de perfil y ahora no la tiene, y aparece la clásica imagen inicial de WhatsApp indicando que no hemos acabado de configurarlo, es que nos han bloqueado. Sí, tal vez la ha quitado, o ha borrado su cuenta de WhatsApp. Las dudas siempre estarán ahí.