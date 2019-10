Carnicería, Alberto Williams en Radio Latina

Alberto Williams, presidente de la Asociación Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, habló en exclusiva con Eduardo Serenellini en El Locutorio de Radio Latina (FM 101.1) luego del informe del INDEC sobre la inflación y los precios de la carne.

“Lo mejor que escuché en el día fue tu apreciación sobre vivir sin inflación, como pasa en distintas partes del mundo. Uno viaja y dice 'vine el año pasado y esto salía lo mismo'. Nosotros andamos a los saltos y al presidente no le preocupa la inflación”, inició Williams.

Ante la consulta de Serenellini sobre dónde se genera la suba de precios, Williams dijo: “Nadie quiere responsabilizarse, toda la vida pasó lo mismo acá. Este un país que hay que reformarlo, todos hablan y opinan pero 'la mía no la toquen'. Fijate cuando sacaron los tres cortes de oferta, los exportadores no lo hicieron porque no quieren hacer logística, porque les sale fortuna. Nosotros recibimos una boleta con un precio y a partir de ahí ponemos el precio”.

También respondió acerca de por qué la carne tiene distintos valores dependiendo el barrio: “La respuesta a esa pregunta es porque hay diferentes calidades. También influye mucho los costos de la carnicería. Andá a alquilar un local en Santa Fe y Pueyrredón. No es lo mismo que en Flores y Barracas. Y cambia mucho, al igual que la calidad de la carne”.

“Se está vendiendo mucho menos. Estamos con la soga al cuello. Estamos esperando el fin de mes para que se terminen las elecciones. Hay una esperanza. Movimiento de dinero, que se reactive el consumo, queremos que alguien ordene un poco esto”, cerró Williams.