Incidentes de organizaciones sociales en Resistencia, Chaco, CANAL 26

Momentos de tensión y violencia se vivieron en la Subsecretaría de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social de Resistencia, Chaco.

Un grupo de unas 50 personas que se manifestaban en reclamo de beneficios comenzaron a arrojar piedras y palos, entre otros objetos contundentes, hacia los efectivos que custodiaban el lugar.

Ante los ataques, la Policía respondió con balas de goma y la zona se convirtió en una verdadera batalla campal desde la mencionada dirección hasta la plaza 9 de Julio, que se encuentra a metros del lugar.

Los disturbios fueron filmados por personal que desempeña funciones en la Subsecretaría que, sorprendidos por el nivel de violencia, decidieron registrar las impactantes imágenes.