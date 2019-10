Alejandro Cipolla, abogado, por guerra entre Nannis y Caniggia, CANAL 26

El abogado Alejandro Cipolla habló en exclusiva con Canal 26 en medio de la guerra entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia.

El nuevo letrado de la mujer dio detalles de cómo sigue la causa: “Que la cosa se esté embarrando no es así, las cosas siguen igual que cuando estaba el doctor Dragani. No se llegó a ningún acuerdo, habían hecho un ofrecimiento, que era ínfimo, así que nunca se avanzó sobre ese tema. Ensuciar la cancha no es, la cancha ya estaba sucia”.

“El ofrecimiento de Caniggia fue de 100 mil dólares, no de una suma millonaria. Yo no me ocupo de la situación civil pero ningún momento hubo intenciones de la otra parte de conciliar”, comentó el letrado y amplió: “Como dice el doctor D'Alessandro, creo que Caniggia tiene un 'canuto' dando escondido que no conocía Mariana. Pero si no quieren colaborar, vamos a tener que iniciar una acción por defraudación a la sociedad conyugal y rastrear esas operaciones, inclusive el doctor Dragani había dicho que existían cuentas en otros países y que se habían hecho sociedades para intentar ocultar ese dinero”.

Luego, hizo referencia a las últimas versiones de una denuncia por trata de personas: “A través de un informe periodístico del señor Ventura se manifestó que existían unos audios y unas filmaciones que iban a aparecer en cualquier momento donde había una prueba comprometedora del 'Pájaro' y él empieza a decir que es algo ilícito. Es un video y un audio, según denuncia Ventura”.

“Hice la denuncia, en primer lugar, porque se está manchando el apellido Caniggia, porque también estoy representando a Charlotte y Alex. No sé si esto está manchando también el nombre de Nannis y, en caso de que sea falso, los periodistas se tendrán que hacer cargo de sus dichos”, cerró.