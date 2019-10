Eva De Dominici dio a luz a Cairo, su primer hijo. El bebé es el fruto de su amor con Eduardo, el hermano de las estrellas Mónica y Penélope Cruz. Parece que se recuperó muy rápido del parto y en sus redes sociales compartió una foto donde se la ve aprovechando los días de sol y paseando por las calles de Los Ángeles.

Sus seguidores pusieron mucha atención en el físico de la ex Patito feo. Se la ve muy delgada y no pueden creer que haya quedado así a solo diez días de parir. "Si hacen zoom se van a dar cuenta de que el bebé no está en el cochecito", "Esta foto seguro es vieja", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Eva le hizo frente a las críticas y se grabó frente a un espejo con un conjunto deportivo negro que dejó en evidencia que no photoshopeó su postal. "Qué impresión", escribió también asombrada por su figura.

"Tengo un ángel que no usa alas y tiene un corazón que podría llegar a derretir el mío. Gracias siempre por los deseos llenos de amor y respeto”, escribió junto a un video donde se la ve con el bebé en brazos.