Lavagna en Coloquio de IDEA. CONSENSO FEDERAL.

El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, aseguró hoy que en el próximo debate de postulantes nacionales volverá a poner el foco "en el hambre como derecho humano", aunque con esas definiciones lo tilden "de aburrido".

"Seguiré diciendo cosas aburridas, como la de la hambre, de Ciencia y Tecnología, si eso es aburrido, no importa, soy aburrido", subrayó Lavagna al disertar en el 55º Coloquio de IDEA

en Mar del Plata.

El ex ministro de Economía reconoció que su "manejo de cámaras no es" bueno, y aseguró que "sería terrible no reconocerlo".

"Aburrido... es interesante porque es un adjetivo que yo no había usado. Yo mismo dije que me había sentido incómodo. A lo mejor aburrido, por ejemplo, por haber dicho que en materia de derechos humanos hoy acá en Argentina el problema es el hambre que ha aparecido con fuerza", señaló el economista.

A la vez, cuestionó a los otros candidatos presidenciales por no ocuparse "el problema del hambre".

Lavagna dijo que "los que tienen más votos", como Mauricio Macri y Alberto Fernández, "no dicen nada", y los otros "hablan de los derechos humanos de Ecuador y de los militares que están en los juicios", al referirse a Nicolás del Caño y Juan José Gómez Centurión, respectivamente.

"Resulta que me encuentro con gente que piensa de otra manera y los que tienen más votos que no dicen nada, uno habla de los derechos humanos en Ecuador y el otro de los militares que están en los juicios. A lo mejor es aburrido decir que los derechos humanos violados tienen que ver con el hambre", se quejó el ex funcionario nacional.

Tras una exposición en la que trazó un panorama internacional de la economía y la forma en que afecta al país, Lavagna contestó algunas preguntas del público empresario que lo escuchaba en el salón central del hotel Sheraton.

El postulante presidencial, el único de los seis en disertar en el encuentro marplatense, reiteró que no tiene intenciones de sumarse a gestión nacional alguna si no consigue llegar al Poder Ejecutivo, aunque sí su espacio está dispuesto a dialogar.

"Soy solo candidato a presidente punto. Pero Consenso Federal es un espacio político que lleva nueve meses reflexionando sobre programas y ha hecho de un gobierno de unidad nacional una bandera. Por consecuencia, si alguien nos invita a una mesa de negociación, Consenso Federal va a estar ahí, lo que no significa que yo tenga que tener un cargo, soy solo candidato a presidente", expresó.

Lavagna viajó a Mar del Plata junto a su compañero de fórmula, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; su hijo y diputado nacional, Marco Lavagna; y el gobernador de Santa Fe, el

socialista Miguel Lifschitz.

Tras la negativa de Alberto Fernández de participar del Coloquio y la decisión de Macri de hablar a través de una videoconferencia, el economista fue el único que asistió al evento empresario más importante del año.