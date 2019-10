Sergio Massa, AGENCIA NA

El primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, sostuvo que "el Gobierno no pudo domar la inflación, no pudo recuperar el salario y se ocupó centralmente de garantizar la rentabilidad de los regulados".

"Se acaba el tiempo de las palabras. El contraste más fuerte frente a los gritos y provocaciones de (el presidente Mauricio) Macri en campaña es la realidad de la gente, que se ve en sus heladeras, sus boletas de luz, sus recibos de sueldo y jubilaciones", consideró el dirigente opositor.

Las críticas del dirigente opositor llegan un día después de que el INDEC anunciara las últimas cifras de la inflación, que en septiembre pasado llegó casi al 6 por ciento.

Tras conocerse estos datos, Macri recordó que en los últimos 80 años, esta cifra "ha sido en promedio 62,5%, sin contar los años de hiperinflación".

Al respecto, Massa opinó que "la inflación está generada por una enorme dolarización de parte de la economía en favor de los sectores amigos" del oficialismo.

"En este fracaso hay responsabilidad del Gobierno y del FMI, y el desafío es rehacer ese acuerdo de una manera inteligente, entendiendo que los muertos no pagan y que el país necesita crecer para pagar", agregó.

En declaraciones radiales, el líder del Frente Renovador resaltó que a la administración de Cambiemos "no le creen más los argentinos ni lo inversores".

"La lluvia de inversiones no llegó porque el Gobierno prometió cosas que no cumplió. Me preocupa que el Gobierno siga con esa actitud mezquina e irresponsable, pero entiendo que el 28 de octubre se dispararán mecanismos institucionales de garantía para el proceso de recambio", señaló.