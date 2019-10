Julieta Prandi denunció a su ex esposo y padre de sus dos hijos, Claudio Contardi, por violencia familiar.

La modelo recurrió a la Justicia por maltratos que sufriría por parte de su ex pareja, quien después de la separación se negó a abandonar el hogar familiar en el que también viven los hijos Mateo y Rocco.

Según se informó, él habría forzado a Prandi a dejar el hogar, donde a pocos días de separarse se mudó su nueva pareja, Cynthia, quien en un principio se dijo era la “niñera de sus hijos”.

"Ya no quería vivir en esas condiciones. No hubo agresiones físicas pero la situación fue muy difícil, éramos dos personas separadas en malos términos", explicó en su paso por Mirtha Legrand.

La modelo fue vista hace días en el Juzgado de la Familia de San Isidro, donde expuso los maltratos que sufre por parte del hombre con el que compartió 10 años.

