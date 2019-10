Fuerzas de seguridad de México dejaron en libertad el jueves a un hijo del capo de la droga Joaquín "El Chapo" Guzmán de una casa donde lo detuvieron brevemente, informó el secretario de Seguridad del gobierno federal, Alfonso Durazo, explicando que se tomó la decisión para proteger vidas. IMÁGENES SENSIBLES.

Los comentarios del funcionario siguieron a otra declaración suya en los que no aclaró completamente si Ovidio Guzmán aún estaba bajo custodia, tras horas de balaceras y detonaciones de armas de grueso calibre que sacudieron durante horas varias zonas de la ciudad Culiacán.

El funcionario explicó que una patrulla militarizada fue atacada por primera vez desde dentro de la casa. Al entrar, encontraron a cuatro hombres, incluido Ovidio Guzmán, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Sin embargo, la patrulla fue dominada por pistoleros y se tomó la decisión de retirarse para evitar muertes de civiles y efectivos de seguridad y restaurar la calma en la capital del estado Sinaloa, donde en medio de un caos se hacían bloqueos de carreteras y disparos de armas automáticas.

"Tomaron la decisión de retirarse de la casa sin Guzmán para tratar de evitar más violencia en la zona y preservar la vida de nuestro personal y recuperar la calma en la ciudad", dijo Durazo.

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, informó que en medio de los hechos violentos se registraron varias muertes, sin ofrecer cifras, y que el viernes se suspenderían las clases. La secretaría de Salud local dijo que al menos nueve personas, entre ellos cuatro militares y dos policías resultaron heridos.

Previamente, el secretario de Seguridad Pública del estado, Cristóbal Castañeda informó que, en otro hecho, al menos 20 reos se escaparon el jueves de un penal de Culiacán, donde se cree que están presos varios miembros del cártel de Sinaloa. Poco más tarde se reportó la recaptura de algunos.

MOMENTOS DE PÁNICO

Imágenes y videos transmitidos por redes sociales mostraron a personas corriendo por las calles y gritando, varios acompañados de sus hijos, mientras se desarrollaban operativos de seguridad con militares, marinos y policías.

El Debate, un medio local, mantuvo por horas transmisiones en vivo a través de Facebook donde se escuchaban fuertes detonaciones y el sobrevuelo de un helicóptero artillado de una fuerza de seguridad. También mostró cómo permanecía tirado sobre el asfalto el cuerpo de un joven.

Más tarde también circularon supuestas imágenes del hijo de Guzmán vistiendo una camisa azul claro con puntos y dos escapularios.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó en febrero que Ovidio Guzmán, y otros integrantes del cártel de Sinaloa, están señalados por los cargos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas y mariguana para su importación a ese país.

El operador de aeropuertos OMA informó que cinco vuelos programados para salir de la terminal aérea de Culiacán el jueves por la noche fueron cancelados, al igual que cuatro arribos. No aclaró si ésto fue derivado de los hechos violentos.

Sinaloa, cuna de capos de la droga en México como Guzmán, se han convertido en los últimos años en una de las zonas más violentas del país, donde grupos criminales se pelean las rutas para el tráfico de drogas. El gobierno de López Obrador ha reconocido que uno de los principales retos de su gobierno es contener los niveles de violencia que vive el país.