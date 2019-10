En el barrio de San Telmo, en la calle Defensa al 600 se desbarato una banda que vendía drogas en la verdulería de un supermercador chino. La policía allanó el lugar y usaba la verdulería del local para efectuar las ventas.

En total hay 4 detenidos: 2 peruanos, 1 chino y 1 argentino. En el allanamiento se secuestró una balanza de precisión, armas, cocaína y marihuana.

El allanamiento se efectuó tras semanas de investigaciones y de recolectar información con tareas de inteligencia.

Algunos vecinos sospechaban de esto y otros expresan su sorpresa. Se desconoce si los dueños del local estaban al tanto de esto, en principio eran los verduleros quienes realizaban la venta de estupefacientes.

El local aún no fue clausurado.