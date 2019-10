Reuters

Imágenes y videos transmitidos por redes sociales mostraron a personas corriendo por las calles y gritando, varios acompañados de sus hijos, mientras se desarrollaban operativos de seguridad con militares, marinos y policías. IMÁGENES SENSIBLES.

El Debate, un medio local, mantuvo por horas transmisiones en vivo a través de Facebook donde se escuchaban fuertes detonaciones y el sobrevuelo de un helicóptero artillado de una fuerza de seguridad. También mostró cómo permanecía tirado sobre el asfalto el cuerpo de un joven.

Más tarde también circularon supuestas imágenes del hijo de Guzmán vistiendo una camisa azul claro con puntos y dos escapularios.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó en febrero que Ovidio Guzmán, y otros integrantes del cártel de Sinaloa, están señalados por los cargos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas y mariguana para su importación a ese país.

El operador de aeropuertos OMA informó que cinco vuelos programados para salir de la terminal aérea de Culiacán el jueves por la noche fueron cancelados, al igual que cuatro arribos. No aclaró si ésto fue derivado de los hechos violentos.

Sinaloa, cuna de capos de la droga en México como Guzmán, se han convertido en los últimos años en una de las zonas más violentas del país, donde grupos criminales se pelean las rutas para el tráfico de drogas. El gobierno de López Obrador ha reconocido que uno de los principales retos de su gobierno es contener los niveles de violencia que vive el país.

Medios mexicanos reportaron el jueves la detención de uno de los hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, en el norte del país.

La presunta captura de Ovidio Guzmán, provocó balaceras y quema de vehículos en varios puntos de la ciudad Culiacán, capital del estado Sinaloa, ante un supuesto intento de rescate por integrantes del grupo delictivo al cual pertenece, según reportes de la prensa.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo a la prensa en una breve entrevista que más tarde el gabinete de seguridad ofrecería detalles sobre los hechos ocurridos Culiacán.