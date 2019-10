Leandro Báez, el más joven de los hijos del empresario kirchnerista Lázaro Báez, habló con RADIO LATINA y contó cómo es actualmente la relación con su hermano y padre quienes se encuentran detenidos en el Pena de Ezeiza, acusados del delito de lavado de dinero.

Además, reveló cómo era el vínculo de su padre con el ex presidente Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Kirchner.

"No estoy enfrentado con mi padre. El problema es entre él y la gente que estaba en el medio. No viajo todos las semanas a verlo y eso perjudica un poco la relación", comentó.

Sobre su actual vínculo, agregó: "Hay una escasez enorme de tarjetas de teléfono en el penal, pero cada vez que hablamos con mi papá pregunta por la familia. La relación con mi papá está intacta".

"Hay muchos operadores cerca de mi papá. Mis abogados me dicen que tenga mucho cuidado. Muchas personas se acercan a mi papá por conveniencia política. No tengo culpa porque mi hermano y mi papá estén presos, lo que siento es bronca. Fariña declaró que mi papá hacía las operaciones de lavado de dinero", agregó.

"Estos hechos son del 2010 y yo tenía 20 años, era ajeno a todo esto. Aparecieron cuentas en el exterior a mi nombre. Yo reconocí mi pasaporte y mi firma, así que debo haberlo firmado. Nadie desconfía de su padre", aseveró.

"No creo que mi papá haya querido perjudicarme y no lo victimizo. Cuando tenía 20 años, mi papá me dijo que firmara ciertos papeles y lo hice. No teníamos una vida de lujos. Mi papá no es un tipo de grandes lujos. Tenía autos y todo el mundo lo sabe, pero eso figura en los registros", confesó.

"Fariña declaró que el dinero era de Austral Construcciones. Estoy cansado de la incertidumbre. Quiero que todo termine rápido. No hablo con mi papá, no creo que sea liberado por la victoria del Frente de Todos, sería muy alevoso. Le soltaron la mano", confió.

"La relación de Lázaro con Cristina Kirchner fue laboral, no personal, él me dice que no tiene nada para declarar. Los abogados de mi papá son unos panqueques. Lo alejaron de su familia", manifestó.

Respecto a la relación con su hermano mayor, dijo: "Mi hermano, Martín, siempre tuvo mucho respeto por mi papá. Quizás le faltó rebeldía para pararse frente a él".

"Ya no espero nada de nadie. Hace una semana hice un test vocacional. Estoy buscando trabajo, no tengo ningún problema en trabajar", agregó.

"Es una locura pensar que mi papá tiene dinero enterrado en el campo. Cristina Kirchner es una persona a la que le gusta el poder. La amistad de mi papá era con Néstor, no con Cristina", cerró.