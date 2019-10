Las astronautas Jessica Meir y Christina Koch en la Estación Espacial Internacional, foto NASA.

Jessica Meir y Christina Koch son las primeras mujeres astronautas de la NASA que protagonizan una caminata espacial como equipo, sin un hombre como integrante. Salieron este viernes de la Estación Espacial Internacional (EEI) que viaja a más de 27.000 kilómetros por hora y tendrán que reparar un control de las baterías de esas instalaciones, a 485 kilómetros de la Tierra.

En 1984 la soviética Svetlana Savistskaya hizo historia al ser la primera mujer que salió de una nave -acompañada por el cosmonauta Vladimir Dzhanibekov- todas las misiones femeninas en el exterior han contado con participación masculina. Ya son seis décadas y media de exploración espacial con tripulantes y durante ese tiempo solo quince mujeres han participado en 221 de estos paseos orbitales, pero, además, siempre con un hombre en el equipo.

Gearing up for Friday’s spacewalk to help the ground teams repair one of the battery channels with @Astro_Christina . . . . first spacesuit selfie, check!✔️ Photos will be much more spectacular once we pass through the hatch. Be sure to watch live: https://t.co/8ggAQFbzAh pic.twitter.com/oXUDnDvLLY

La primera excursión de dos mujeres estaba programada para marzo y en ella debía participar la astronauta Anne McClain, pero la agencia espacial estadounidense NASA encontró entonces que no tenía trajes adecuados para dos mujeres. McClain retornó a tierra durante el verano.

Jessica Meir y Christina Koch en la foto oficial de la NASA

La NASA informó que el paseo espacial que comenzó este viernes durará unas cinco horas y media. La misión de Koch y Meir es el reemplazo de uno de los controles de carga y descarga de las baterías que recogen la energía de los paneles solares en la estación internacional.

Curb appeal. It’s not often I get to see my house from the outside. This photo I snapped on my spacewalk last Friday captures the habitable modules that I have called home for the last eight months. Pretty lucky to be living inside an engineering marvel. pic.twitter.com/djbnCstXfN