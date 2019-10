Incendio en el Hospital Italiano de Almagro en Perón al 4240. Se trata de una obra, aislada del lugar donde se hallan los pacientes. Trabajan Bomberos de la Ciudad y equipos de emergencias.



El Hospital Italiano está siendo evacuado y hay un corte total de tránsito en las calles Perón,Pringles, Gascón y Potosí.



Una persona que se encuentra en el lugar, informó a este medio que hay un importante caos en el sector. El embotellamiento complica la situación.

La gente evacuada se estaría refugiando en distintos comercios debido a que se dificulta respirar.