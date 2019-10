Las protestas continúan en Cataluña, REUTERS

Cataluña afronta una "huelga de país" convocada por los sindicatos independentistas en rechazo a las condenas a los líderes secesionistas presos, en el marco de la cual se están desarrollando movilizaciones que amenazan con colapsar Barcelona, mientras la violencia callejera sigue en auge tras una noche en la que antifascistas y secesionistas se enfrenaron con ultraderechistas.

La huelga arrancó esta mañana con múltiples cortes de calles en la capital catalana y de rutas y vías de trenes en diferentes puntos de Cataluña, donde los manifestantes levantaron barricadas.



Uno de los cortes más importantes fue el de la AP-7, en la Jonquera, en la frontera con Francia, así como en la ruta de acceso a Andorra.También hay bloqueos en las rutas interiores, en Girona y Lérida, mientras en Tarragona está cortado el acceso al puerto de la ciudad.

El acceso al aeropuerto internacional El Prat de Barcelona está despejado pese a los temores de un nuevo intento de bloqueo como del lunes último, aunque al menos 55 vuelos fueron cancelados, la mayoría de la compañía aérea Vueling, que actúo de forma preventiva.

Quim Torra, presidente catalán, animó a la ciudadanía a protestar contra el fallo y aseguró que "el compromiso" de su gobierno es "defender los derechos de los que se manifiestan y también la seguridad".



Rafael Palacios, periodista en Barcelona, dialogó con CANAL 26 y contó cuál la situación actual en el territorio español. "Las últimas novedades dan cuenta de que los manifestantes van a acampar en el centro de Barcelona. Esta situación es igual a la que sucedió en Ucrania hace 5 años con Euromaidán que terminó con una serie de muertos que tiempo después se supo fue obra de la propia oposición que terminó con un golpe de estado", comenzó.

"Estamos delante de una revolución de colores, todo está perfectamente organizado y todo lo que vemos está planificado para llevar al caos y desencadenar estos acontecimientos", dijo.

"Habrá una serie de disturbios con la policía y acabará con un muerto que es lo que están buscando", manifestó.

En las marchas, los manifestantes llevan simbología antifascista y banderas independentistas, y también gritan lemas como "las calles serán siempre nuestras" y "1 de octubre, ni olvido ni perdón".

En tanto, el Barcelona de Messi suspendió los actos institucionales previstos esta semana ante la crisis social y política que se está viviendo estos días en Cataluña.