El Superclásico por Copa Libertadores se vive por TeleCentro 4K. Una vez más, podrás disfrutar de un gran encuentro en Alta Definición: Barcelona vs Sevilla.

El Xeneize recibe al Millo en el partido revancha de la llave de semifinales. El local deberá dar vuelta un 2-0, resultado que consiguieron los dirigidos por Gallardo en el Monumental y que los deja con grandes chances de llegar a una nueva final el torneo continental.

Your browser does not support the video element.

El local deberá ganar por 3 goles e impedir que no le conviertan para lograr la hazaña. River, por su parte, sabe que con un gol sentenciará la serie ante su máximo rival.

Noticias relacionadas

Los equipos se enfrentan el martes 22 de octubre desde las 21:30 y podés verlo EN VIVO en Alta Definición por TeleCentro 4K a través de ESPN 2 (Canal 4000).

Para poder disfrutar del encuentro, llamá al 6380-0000.