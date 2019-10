Nahir Galarza

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos salió al cruce de las declaraciones de Nahir Galarza, la joven que fue condenada a prisión perpetua por el crimen de su ex novio Fernando Pastorizzo en 2017, y desmintió que esté embarazada.

"Le realizaron los estudios pertinentes en la unidad de ginecología y en el Hospital Materno Infantil San Roque y dieron negativos", dijeron fuentes penitenciarias.

Nahir había revelado en una entrevista exclusiva al sitio Ahora, que estaba embarazada de 20 semanas.

"Lo oculté por miedo, porque quiero cuidar a mi bebé", había dicho la joven.

"Mi idea era seguir esperando y aguantar lo que más pudiera, más que nada por este miedo, pero ahora no me quedó otra. Supongo que va a ser un escándalo cuando se entere todo el mundo, con sus críticas y sus opiniones, también quería evitar eso", contó.

Ante la pregunta sobre quién es el padre del presunto bebé, Nahir se mostró dubitativa y respondió: "No sé quién es el padre, no lo puedo confirmar porque no estoy segura".

Ahora, los directivos de la Unidad Penal Nº 6 Concepción Arenal analizan qué sanción le corresponderá a Nahir por sus dichos.