Viviana Canosa y Alejandro Borensztein

Después de más de ocho años de relación, Viviana Canosa confirmó su separación de Alejandro Borensztein.

La pareja se conoció en 2011 y se casaron en septiembre de 2014 , un año después de haberse convertido en padres de su única hija, Martina, quien en la actualidad tiene 6 años.

“Nos separamos hace tres meses, en buenos términos“, confirmó Canosa. “Está todo bien, somos una familia para siempre. Nuestra hija está bien, ya lo saben en el colegio… Por suerte ahora que se da a conocer la noticia, yo ya estoy entera. La pasé horrible, pero ya pasó”, señaló.

En 2018, la pareja atravesó una fuerte crisis y anunciaron su divorcio. Sin embargo, luego de algunos meses distanciados, decidieron retomar la relación.

En aquella oportunidad, a pesar de que calificó a Borensztein como “el amor de su vida”, fue categórica y confesó que la convivencia no estaba funcionado.

“Todas las noches dormíamos juntos y hacíamos vida de familia, pero el tema es durante el día. Él tiene una fobia terrible con el desorden y a mí nada me gusta más que ser desordenada. Tengo dos perras y él no entiende mi nivel de locura y amor con ellas”. Y agregó resignada: “Ya a los 60 no lo voy a cambiar”. “Estoy muy tranquila, concentrada en mi casa, mi hija y mi trabajo”, añadió en ese entonces.