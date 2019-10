Manifestantes comenzaron desde temprano a acercarse a la 9 de Julio, foto redes sociales

Simpatizantes del Gobierno se concentraban esta tarde en el Obelisco porteño para participar de la "Marcha del Millón" que encabezará el presidente Mauricio Macri, que busca convocar a una multitud para mostrar fortaleza de cara al 27 de octubre.



Cuando faltaban todavía dos horas para el acto, las primeras personas comenzaban a llegar al Obelisco con banderas argentinas y remeras estampadas con la leyenda "Sí, se puede", que identifica a la campaña del frente oficialista Juntos por el Cambio.



Además, la convocatoria a través de las redes sociales (especialmente Twitter) se instaló con fuerza durante la tarde con las tendencias "Obelisco" y "#19OLaMarchaDelMillón".

El oficialismo encara el desafío de reunir un millón de personas en el Obelisco para darle un nuevo vuelo al proyecto reeleccionista de Macri y se entusiasma con poder emular el acto que el ex presidente Raúl Alfonsín realizó el 26 de octubre de 1983 en el mismo lugar.

Prevista para las 17:00, la "Marcha del Millón" se replicará a la misma hora en otras 30 ciudades del resto del país y está previsto que el comienzo del discurso de Macri sea en torno a las 17:30.

En el escenario lo acompañarán la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, además de ministros nacionales y candidatos oficialistas de todo el país.