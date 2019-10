El candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad por el Frente de Todos, Matías Lammens, dialogó con CANAL 26 en la previa del segundo debate presidencial que se realiza en la UBA.

"Celebrar un debate es una fiesta, siempre es interesante en esta instancia porque parte de la madurez del proceso democrático del '83 tiene que ver con la realización de estos debates y ojalá sea el último", comenzó.

Your browser does not support the video element.

"Alberto viene con ganas de proponer, se especula mucho con la posición de Macri y creo que tiene que ver con los resultados del 11 de agosto porque necesita hacer algo fuera de lo común. Alberto viene a contar sus propuestas en un formato difícil y creo que hay que empezar en el 28 de octubre y 10 de diciembre sobre cómo vamos a sacar adelante este país", dijo.

Noticias relacionadas

"Venimos haciendo una campaña muy buena, esperamos que los votos se incrementen para llegar a una segunda vuelta. Me apena que hayamos podido tan poco de lo que pasa en la Ciudad", manifestó.

Your browser does not support the video element.

"La Ciudad no puede seguir dejando pasar oportunidades. Si hay balotaje se reconfigura la política y las preferencias. En los últimos años han quedado errores de gestión muy marcadas", cerró.