El segundo tema del debate desarrollado en la Facultad de Derecho se basó en la economía: los candidatos se expresaron sobre Empleo, Producción e Infraestructura.

El candidato presindencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, manifestó su preocupación por los riesgos de excesos de las fuerzas de seguridad, aunque al mismo tiempo prometió que, en caso de ganar en las elecciones del domingo próximo, promoverá el "reconocimiento de la sociedad" a las fuerzas de seguridad cuando éstas cumplan sus tareas de acuerdo a la ley.

El economista José Luis Espert calificó a la corporación sindical como una “cofradía feudal”. Además, pidió eliminar la indemnización por despido y crear un subsidio por desempleo. “Los impuestos al trabajo son los más altos del mundo. Así es difícil que haya trabajadores en blanco”, añadió.

El candidato del Frente Nos, Juan José Gómez Centurión, dijo que "hay que terminar de disfrazar el desempleo con planes sociales”. Por otro lado, dijo: “Nosotros queremos incorporar más de un millón de trabajadores al universo laboral"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo que el mandatario Mauricio Macri "uberizó la economía", en referencia al modelo de transporte informal, a través de un "sistema por el cual el empleador se quita obligaciones y el que trabaja pierda derechos".

"El trabajo en blanco es la mejor garantía de paz social. La economía no para de caer. En los tiempo de Macri se cerraron 43 pymes por día. Proponemos que las pymes dejen de pagar tarifas dolarizadas, que solo benefician a los amigos del Presidente", dijo el ex jefe de Gabinete.

El presidente Mauricio Macri y candidato a la reelección admitió que "creamos un millón de empleos, aunque muchos de ellos informales" pero "vamos a seguir trabajando en las mesas de productividad, como Vaca Muerta", para generar puestos laborales en blanco.

Por último, el candidatos del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, aseguró que "los pronósticos de la crisis, lo dicen todos, va a empeorar. El Frente Izquierda propone reducir la jornada laboral y repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados".