Mauricio Macri y Alberto Fernández, REUTERS

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo que "cuando tuvo diferencias" con el kirchnerismo "renunció" y "se fue a su casa", a la vez que comparó que "no es la suerte" del mandatario Mauricio Macri, a quien, dijo, "el día que deje el gobierno lo esperan más de 100 causas".

Una serie de cruces por las denuncias de corrupción en la obra pública durante el gobierno kirchnerista se convirtieron esta noche en lo más "picante" del debate sobre Empleo, Producción e Infraestructura, en especial cuando Alberto Fernández recordó al fallecido padre de Mauricio Macri.

El presidente Macri consideró que era "imposible de creer" que Fernández durante su rol de jefe de Gabinete no haya visto lo que el propio mandatario calificó como una "matriz de corrupción" en la obra pública, y en ese contexto el candidato del Frente de Todos mencionó a su padre, Franco Macri, que murió en marzo pasado.

Noticias relacionadas

"Usted se pregunta cómo yo en mis años de jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública y usted en el clan Macri ¿no vio la corrupción de la obra pública Presidente?, ¿no vio lo que pasaba en su familia?, después nos contó cuando su padre murió que su padre era responsable. Presidente hablemos en serio, a mí no me va a correr", espetó Fernández.

Minutos más tarde, el jefe de Estado sostuvo que "es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender", al tiempo que agregó: "Es difícil creer que no vio nada; es imposible de creer que usted no haya visto nada", en referencia a los años de funcionario de Fernández integrando el gobierno kirchnerista.