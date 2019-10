Mauricio Macri durante el segundo debate presidencial, foto NA

En el primer bloque del debate en la Facultad de Derechos, el presidente Mauricio Macri y el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se cruzaron por la seguridad y el jefe de Estado acusó al gobierno anterior de haber favorecido el crecimiento del narcotráfico en el país.



"En este tema, nosotros somos distintos a ellos. Ellos abandonan a la víctimas del delito, menosprecian a las fuerzas de seguridad. Cuando Alberto Fernández fue jefe de Gabinete llegamos a importar 20.000 kilos de efedrina, ahora solo 20. Nosotros no transamos con la droga", afirmó Macri.



Al cuestionar a la gestión anterior, el jefe de Estado sostuvo: "Así son ellos, no van a cambiar. Nosotros estamos con las víctimas, defendemos a las fuerzas de seguridad y combatimos las mafias".

Fernández le respondió que también estaba "preocupado" por el narcotráfico y recalcó que "el consumo de drogas y marihuana ha aumentado en los últimos años".



Además, criticó que en relación a 2015, el presupuesto en Seguridad nacional cayó "en términos reales en un 38 por ciento".

"Hubo 3.262 homicidios en el último año. No creo que sus familias se hayan sentido protegidas por usted", le espetó Fernández al Presidente.

Luego, Macri volvió a la carga contra el kirchnerismo y aseguró que su gobierno condenó a Hezbollah como agrupación terrorista, mientras que la gestión anterior "quiso encubrir a los responsables de la AMIA" con el Memorándum de entendimiento con Irán.



Además, el mandatario respondió que "hay estadísticas que avaladas por la ONU" que dicen que "bajaron los homicidios" en el país.



Macri también se refirió a la muerte de Santiago Maldonado y dijo que fue "un ataque a la institución muy reconocida" en la lucha contra el narcotráfico, la Gendarmería, algo que -según consideró- "no fue casualidad".



Por último, habló del caso del turista norteamericano y el policía Luis Chocobar y expresó: "Creo que si alguien apuñala a alguien en la vía publica, la Policía lo tiene que detener".



Por su parte, el candidato del Frente de Izquierda, Nicolás del Caños, propuso la legalización del consumo y el autocultivo de marihuana.



El diputado nacional del FIT sostuvo, a la vez, que está en contra de la baja de la edad de la imputabilidad y la "mano dura", y consideró que en esos temas el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, "quiere igualar a Micky Vainilla", el personaje ficticio creado por Diego Capusotto.



El postulante del Frente Despertar, José Luis Espert, señaló que si llega a ser Presidente bajará "la edad de imputabilidad a los 14 años", ya que "a un delito de adulto, una pena de adulto".

Espert también indicó que buscará "consagrar el derecho a circular", porque -dijo- "las calles y las rutas no están para ser cortadas" y si alguien las bloquea debe "ir preso".



En el tema de los piquetes coincidió con el postulante del Frente Nos, Juan José Gómez Centurión, que manifestó: "Es una vergüenza que los sucesivos gobiernos naturalicen los piquetes. Hay que hacer cumplir la ley permitiendo a los ciudadanos el libre tránsito. El orden público debe volver a ser un valor".



"Ni el gatillo fácil, ni una mano flácida que no pueda cuidarnos. Necesitamos una mano justa, firme y con el puño cerrado para defender a los nuestros", sostuvo, por su parte, el candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna.