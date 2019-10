Los candidatos volvieron a presentar sus propuestas

A una semana de las elecciones, los candidatos presidenciales Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión se enfrentaron hoy por segunda vez en un debate en la Facultad de Derecho de la UBA, donde volvieron a ser protagonistas los cruces entre los postulantes de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.



En medio de una gran expectativa por la cercanía de la definición electoral, los seis postulantes discutieron sobre seguridad, corrupción, pobreza y federalismo, entre otros temas, ante un público repleto de colaboradores y asesores de las distintas fuerzas.



El saludo final de Fernández y Macri fue el producto de un tenso debate en el que intercambiaron críticas y chicanas.

Al terminar el debate, Alberto Fernández giró a su izquierda donde estaban Nicolás del Caño, al que le tendió una mano. Luego siguió con Roberto Lavagna, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert. Finalmente, se encontró con Mauricio Macri con el que intercambió un frío saludo.

Entre Macri y Fernández no hubo cruce e miradas y no hubo beso ni palmada en la espalda. Luego, todos posaron para la foto y recibieron los aplausos del público.