Un oficial de la Policía de la Ciudad resultó gravemente herido al ser baleado por delincuentes que lo asaltaron cuando circulaba en moto con su novia, integrante de la misma fuerza, por la localidad bonaerense de Isidro Casanova.



El incidente se produjo anoche en la intersección de la avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas (Ruta 3) y Marconi en la zona sudoeste del conurbano, informaron fuentes policiales.



Todo ocurrió cuando el oficial Facundo Cifuentes se detuvo con la moto en la que circulaba con su novia, también policía y de 24 años, ante un semáforo en rojo.

Your browser does not support the video element.

En esa oportunidad, aparecieron cuatro delincuentes que circulaban en otras dos motos, intentaron asaltar a la pareja y Cifuentes se resistió, por lo que recibió un disparo en el pecho.



El herido fue llevado al Hospital Paroissien en un auto particular y permanecía internado en terapia intensiva, mientras los delincuentes escaparon y se mantenían prófugos.