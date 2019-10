En el último almuerzo de Mirtha Legrand, los invitados terminaron sorprendiendo a la conductora alterándole la mesa, bailando desaforádamente los hits de Donald, que cantaba en su programa.

Alejandra Maglietti, Roberto Moldavsky, Malena Guinzburg, Osvaldo Bazán y Paola Stello, mamá de Justina Lo Cane, (la nena que murió en 2017 por falta de un trasplante de corazón, caso que impulsó la llamada “Ley Justina” y que hizo que todos seamos donantes de órganos), se divirtieron danzando al ritmo de Las olas y el viento. Los invitados hicieron una coreo en torno a la conductora, y esto hizo que Mirtha se ría sin parar.

“En este almuerzo de hoy ocurrieron dos cosas que nunca en los años que hago televisión han ocurrido: que los invitados se pongan a bailar y que alguno pida aceite. ¡Me encantó que bailaran!”, lanzó la conductora.

Mirá el desopilante video: