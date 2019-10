Un matrimonio y sus seis hijos, que se encuentran en situación de calle en el barrio de San Cristóbal, fueron víctimas de un ataque cuando desconocidos incendiaron la precaria casa rodante en la que viven.

El ataque fue cometido durante la madrugada del sábado, cuando la familia escuchó que la casa rodante era rociada con combustible. Gracias a eso lograron salir a tiempo.



La familia que habita en la calle 24 de noviembre, entre las avenidas Garay y Pavón, logró salir a tiempo del vehículo, logró salir ilesa cuando avanzaban las llamas, que destruyeron las pocas cosas que tienen, entre ellos la ropa y los juguetes de los niños, que estudian en una escuela que se encuentran justo enfrente.

Alberto, el padre de familia damnificada explicó: "Pasó algo lamentable, es gente que roba a vecinos y a veces tenemos que salir en defensa de ellos. Viven acá a otra cuadra y pasó que nos prendieron fugo, gracias a Dios que ahora estoy hablando con ustedes".

"Rociaron con nafta, las llamas tenían como 8 o 10 metros. No tuvimos tiempo de nada, tenemos 7 hijos y yo lo que quiero es una solución definitiva como familia", expresó.

"El día anterior a prendernos fuego nos amenazaron, hicimos la denuncia y de casualidad nos dimos cuenta. Tenemos que dormir de día por esta gente", agregó.

Los vecinos de la zona decidieron reunir donaciones para asistir al matrimonio y sus hijos, que tienen entre cinco y 12 años.