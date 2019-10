A seis días de las elecciones generales, Verónica Magario estuvo presente en un centro de jubilados de San Miguel junto a al candidato a intendente de ese municipio, Franco La Porta y juntos dialogaron con CANAL 26.

La actual intendenta de La Matanza y candidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, contó que visitó un centro de jubilados junto a La Porta y "escuchamos las distintas situaciones, muy complejas en tema de salud y lo poco que les alcanza con medicamentos". "Los medicamentos aumentaron un 59%, no hay sueldo que alcance para comprarlos y las obras sociales no cubren lo suficiente", agregó.

"Con el intendente Laporta hablamos de salidas claras y reales, parece que ahora prometen que ahora puede solucionar todo y que se podrá resolver todo desde el 10 de diciembre. Necesitamos ver a futuro, la gente confió en ellos y no tuvieron respuesta suficiente", manifestó.

Noticias relacionadas

"Somos un gran equipo con hombre en nación, Provincia y aquí en San Miguel. No podemos seguir manejando en esta enorme provincia que es Buenos Aires, datos como el mayor desempleo porque es muy triste y de una vez queremos que se concrete una nueva esperanza volviendo a la educación y salud pública", aseveró.

Your browser does not support the video element.

"Nosotros seguimos recorriendo la Provincia y nuestra sensación es que la gente demostró que necesitaba un cambio, seguimos sintiendo lo mismo en estos días. El 11 de agosto fue un día clave, ahí se mostró que un hombre no gobierna a los argentinos cuando Macri culpó a los argentinos de la derrota", cerró.