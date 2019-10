Alberto Fernández en Bahía Blanca, Elecciones 2019

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, brindó este lunes una conferencia de prensa en un hotel céntrico de la ciudad de Bahía Blanca, acompañado por el candidato a intendente Federico Susbielles y Sergio Massa.

En el marco de su discurso, Fernández dijo que "la mayor prioridad es sacar a los argentinos de la pobreza" y que a partir de ahora "todos tenemos que tirar para el mismo lado".

En el marco económico también hizo referencia a la situación de los jubilados y declaró que "un abuelo que cobra 12 mil pesos por mes es alguien que la está pasando mal".

"Los medicamentos le sacan un tercio de la jubilación a los abuelos. Con la reforma previsional, los jubilados perdieron mucho", añadió.

En el plano educativo, dijo que "las sociedades más ricas son las que cultivan el conocimiento y es ahí donde hay que dar herramientas a los jóvenes para que estudien y trabajen".

"Los que peor están son los que no estudian ni trabajan, porque están más cerca de la marginalidad", agregó.

Más adelante, Fernández, aseguró que espera que si gana las elecciones y se inicia un período de transición el actual mandatario, Mauricio Macri, "no se enoje", "no maltrate a los argentinos" y "no libere al dólar".

"Quisiera que si el resultado le resulta adverso, Macri no se enoje como hizo la última vez y no maltrate a los argentinos y no libere al dólar, como ocurrió la última vez, según cuenta alguna causa judicial que hay en Buenos Aires", resaltó el ex jefe de Gabinete. "Sería buenísimo que colabore tratando de no trastocar más las cosas", expresó.

Por la tarde, el candidato presidencial mantendrá encuentros con empresarios y fuerzas vivas de la ciudad y asistirá a un acto en la cancha de básquetbol del club Olimpo de Bahía Blanca.

El Frente de Todos cerrará su campaña electoral con un acto en la ciudad de Mar del Plata, el próximo jueves.