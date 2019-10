Martín Baclini y Cinthia Fernández se quebraron en la pista, foto captura

En la emisión de la segunda gala de la semana del Súer Bailando, Cinthia Fernández y su pareja Martín Baclini se enfrentaron con Luciana Salazar y Gonzalo Gerber. Allí se dio un momento muy especial cuando en medio de una disputa entre Salazar y Fernández, Baclini realizó una emotiva reflexión.

En la previa, Cinthia y Martín se refirieron a su crisis de pareja. “Estamos normal como pareja, pero tratamos de ponerle todo. Somos esto: una pareja que intenta ser transparente en un programa público”, comentó Fernández.

“Es una situación a la que no estoy acostumbrado. Todo esto me sobrepasó un poco. Sé que no estoy haciendo las cosas perfectamente, por algo estoy en el medio de esta situación. Tengo muy en claro lo que amo a esta mujer, cómo la conocí y cómo está ahora. La conocí menos diez, no se anima a hacer el amor con luz. Qué se yo… El Bailando anterior lo hizo toda cubierta porque no se animaba a mostrarse. Yo vine y le dije que se anime porque es hermosa. La amo a ella y a sus hijas. No entiendo tanto lío por esto. Luciana es mi amiga, no es mi amante. Soy fiel”, manifestó Baclini.

“¿Estamos mal? Sí, es verdad. Pero yo le digo a ella que vea todo el resto”, agregó el empresario.

“Él me hizo sentir amada como nunca en mi vida me amaron. Pero es inevitable que me moleste la actitud de una mujer que yo siento que me está lastimando”, dijo Cinthia en referencia a Luli.

