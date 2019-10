El "Súper Duelo" de Showmatch dejó enfrentadas a varias parejas. Así fue el caso de Karina "La princesita" que realizó una coreografía con la temática "discriminación".

Los dos primeros duelos de la noche fueron: El Polaco y Noelia Marzol contra Sofi Morandi y Nicolás Merlín; Cinthia Fernández y Martín Baclini contra Luciana Salazar y Gonzalo Gerber. En el tercer duelo, Sofía Pachano y Nicolás Sánchez (pareja 1), al ritmo de “Toxic”, de Britney Spears, se midieron ante Karina La Princesita y Damián García (pareja 2), quienes apostaron a la temática de la discriminación para interpretar “Beautiful” y “Fighter”, de Christina Aguilera.

Luego el jurado, tomó parte del protagonismo y dieron su veredicto. El resultado de la votación fue un verdadero batacazo. “Por fin dos equipos a la altura de este certamen”, exclamó Marcelo Polino al dar su opinión. Y agregó: “Los dos trabajaron mucho y honraron la pista. Me gustó mucho el mensaje que transmitió Karina, voy a elegir a la pareja 2”. Flavio Mendoza votó en el mismo sentido: “Sofi es una bailarina de la hostia y Karina logró algo increíble. Creo que Karina avanzó muchísimo, así que me voy a quedar con la pareja 2”. Laura Fidalgo, en cambio, opinó: “Cuando empezó a cantar, Karina me emocionó, pero me encanta cómo interpreta Sofi, así que le voy a dar mi voto a la pareja 1”. Aníbal Pachano apoyó a su hija: “Las dos propuestas estuvieron interesantes. Voto por la pareja 1”. Ángel De Brito anunció: “Mi voto es para la pareja 2 por los riesgos que tomó”. En tanto, Pampita Ardohain se diferenció: “Me gustaron mucho las dos parejas, pero me quedo con la pareja 1”.Así las cosas, Florencia Peña tuvo en sus manos la decisión final y le dio la clasificación a Karina: “Hoy me voy a quedar con lo que me impactó. Mi voto es para la pareja 2”, manifestó.

Karina La Princesita con su sensualidad durante el tema dio el batacazo al ganarle a los demás participantes del duelo.