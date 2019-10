Chile vive jornadas de máxima tensión y protestas replicadas en diferentes puntos de las ciudad más destacadas de dicho país. Por el estallido social ya hay 15 muertos confirmados y la paz parece estar lejos de concretarse.

El subsecretario del Interior de Chile, Rodrigo Ubilla, informó este martes de que la cifra de víctimas mortales desde el inicio del estallido social en el país asciende a quince, de las que once fueron en la Región Metropolitana, que comprende a la capital.

En diálogo con RADIO LATINA, Roxana Franco (argentina residente en el país trasandino), relató lo que se vive en el país y el motivo de la escalada de violencia.

"Hace 16 que nos vinimos a vivir aquí, nos vinimos porque a mi marido le ofrecieron un empleo similar al que hacía en Argentina y desde ese entonces estamos acá", comentó en diálogo Ari Paluch en el "El Exprimidor".

"Acá no llegó la locura que se ve en Santiago, los problemas es en las ciudades y acá hubo manifestaciones en algunas calles en solidaridad con lo ocurrido en Santiago. En el pueblo donde vivo no pasa mucho, pero si puedo decirte lo que viven mis hijos", agregó.

Sobre lo que viven sus hijos, comentó: "Ellos me dicen que no es tanto lo que muestran en tele porque la revuelta es por sectores. La sociedad se despertó, la sociedad se está haciendo escuchar su voz aunque tal vez no de la manera que debería porque cuando la sociedad se maneja en masa las actitudes son grupales y empiezan los destrozos por no saber canalizar, pero ellos me transmitieron tranquilidad".

"Una de mis hijas no está teniendo clases en la facultad porque no pueden trasladarse, yo trabajo a 150 kilómetros y también debimos cancelar las clases por el transporte. Acá la educación es privada y muy cara, es muy buena pero cara, tenés pedir un crédito por el precio. El tema también de la salud y el hospital es parte de la desigualdad que reclama la sociedad", dijo.

"La desigualdad estructural es un tema que tiene que ver con salud, educación, pensiones, etc. En Chile no se ve hambre porque es un país especial, hay muchos que reclaman pero no hacen vandalismo", cerró.