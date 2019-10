Stella Maris Lanzani siempre fue muy talentosa, bella y con el encanto de siempre, la actriz pasó por "Quién quiere ser millonario" para hablar de cada una de las historias de su vida. Que, de una manera u otra, marcaron su vida.

"La gente me pregunta por qué no trabajo. Lo que más me gusta es el cine, pero también el teatro y la tele. Me encantaría hacer una ficción pero estuve cuatro años luchando contra el cáncer". Desde que a fines de 2014 le diagnosticaron cáncer de mama, Stella Maris decidió abandonar las luces del medio, y refugiarse en su familia: "Tuve mucha compañía. Estuve rodeada de amor de mis hermanas, mis sobrinos, mis hijos, y de Diosito que me acompaña siempre".



"La pasé feíto. Nunca tuve miedo pero todo lo que se puede pasar lo pasé: quimio, rayos, estar pelada, tranfusión, se me infectó la biopsia. Lo único que deseaba era poder llegar al casamiento de mi sobrino, que es también mi ahijado. Nunca pensé que me moría ni lo tomé dramáticamente", declaró la actriz.

Hace meses atrás, la actriz arremetió duro contra Iliana Calabró, la tercera en discordia y -al decir de Lanzani-, la artífice de que la tildaran de conflictiva y le cerraran las puertas del medio: "Me enojé mucho conmigo por confiar, por creer en la gente, por pensar que el afecto era recíproco. Yo tenía una ahijada artística que fue la que movió todo. No me gustaría juntarme con Iliana. Una vez hablamos en un estreno en Mar del Plata, la llevé aparte y le dije que no se puede jugar con el trabajo de la gente. Vos podés estar enojado con alguien, pero estar contenta porque sacaste del medio a alguien que te molestaba, no. Ella no paró de trabajar en toda su vida, pero yo sí, tengo una carrera de 40 años y me la frenaron. En mis hijos no pensó nadie. Aprendí que el puñal que te clavan por la espalda solo viene de la mano de un amigo. Porque vos al enemigo no le das la espalda".