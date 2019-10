Las elecciones en Bolivia se llevaron a cabo el domingo pero la incertidumbre por el resultado final continúa creciendo. Evo Morales busca su cuarto mandato consecutivo como presidente y la falta de transparencia en el escrutinio aumentan las sospechas por fraude.



En las últimas horas se dio a conocer un video donde ciudadanos de Potosí ingresan a una casa cerca del Tribunal Electoral Departamental (TED), al ingresar se encontraron con cajas electorales con papeles de votación ya usadas. El hecho despertó alarma entre los ciudadanos, muchos insisten de que están frente a un fraude electoral para favorecer al candidato del MAS, Evo Morales.

El hallazgo del material electoral ocurrió en la avenida Juan Pablo II de El Alto y en la ciudad de Cochabamba también se conoció que estos papeles usados en la votación fueron transportados por personas particulares en motocicletas y camionetas.

Este hallazgo se le suma también a una similar en la plaza Uyuni en la ciudad de La Paz. Donde decenas de personas llegaron al lugar y denunciaron que este material electoral proviene de mesas que no corresponden al área urbana de La Paz.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

Esta ola de hallazgos de materiales electorales en viviendas particulares o vehículos ocurre después de que el Tribunal Supremo Electoral suspendió el reporte de actas mediante el sistema TREP desde anoche y después de que el candidato del MAS, Evo Morales, se declaró ganador.

Los últimos datos publicados por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia volvieron a cambiar el escenario de las elecciones presidenciales y colocaron al presidente Evo Morales en un balotaje con el líder de Conciencia Ciudadana (CC), Carlos Mesa, aunque la diferencia es tan escasa que lo que resta del escrutinio podría determinar lo contrario.

La página oficial del organismo electoral muestra ahora que el presidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS) consigue el 46,4% de los votos frente al 37,07% del dirigente opositor.

Las elecciones presidenciales realizadas el domingo pasado abrieron una crisis interna por la suspensión en la carga de datos durante la noche de los comicios, cuando Morales no alcanzaba a superar el 50% de las adhesiones ni una diferencia mayor a los 10 puntos, condiciones necesarias para imponerse en primera vuelta.