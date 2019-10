Battaglia con Canal 26.

Sebastián Battaglia, ex jugador de Boca dialogó en exclusiva con Canal 26 antes del partido, en la previa cuando ingresaba a La Bombonera.

"Esperando que se pueda dar vuela... A Boca lo veo con ganas, con fe y confiando en el equipo, es un partido importante... esperemos que salga con las ganas que tienen que salir", sentenció Battaglia ante nuestras cámaras en el apuro de su ingreso al estadio.

Boca y River se juegan la revancha de Copa Libertadores para definir al primer finalista del certamen.