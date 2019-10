Alberto Fernández, Frente de todos, NA

El candidato presidencial del Frente De Todos, Alberto Fernández, encabezó junto a Sergio Massa un acto de campaña en el Estadio Direct TV Arena de Malvinas Argentinas y pidió que “el domingo terminemos este tiempo llenando las urnas de votos” porque “así van a entender lo que la Argentina quiere”.

Acompañado además por los intendentes peronistas de la primera sección electoral y dirigentes del Frente De Todos, el candidato lanzó críticas a los gobiernos nacional y provincial por el aumento de la pobreza y por las políticas en materia educativa y sanitaria: "Macri sólo supo generar 5 millones de pobres".

“Tenemos que empezar ya a pensar en el día 28, nos van a dejar un país muy complicado”, señaló.

“Por primera vez en muchos años muchos argentinos volvieron a tener hambre: ese es el primer imperativo que tenemos que resolver”, expresó.

“Los emprendedores de los que habla Macri son monotributistas que se suben a una moto para repartir pizzas”, criticó.

"Vamos a trabajar para tener la mejor educación pública, vamos a darles a nuestros maestros lo que merecen y vamos a exigirles que se capaciten para darles a nuestros hijos la mejor educación”, prometió.

"Nosotros no somos como ellos” se diferenció y dijo que “lo único que puede hacer un buen peronista es ocuparse de que nuestros ciudadanos tengan cada vez más derechos”.