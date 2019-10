Quemacoches en Villa Devoto, CANAL 26

Un "quemacoches" fue capturado por efectivos de la Policía de la Ciudad luego de incendiar cuatro automóviles que estaban estacionados en las calles del barrio porteño de Villa Devoto.

Fuentes policiales informaron que el sujeto fue observado por los vecinos filmando los autos vandalizados y luego disfrutaba de lo que hacía.

Este "quemacoches" registraba antecedentes por hechos similares realizados el año pasado.

Luego de cometer los actos de vandalismo el pirómano registraba con un teléfono celular los incendios, los cuales pasaban a formar parte de un archivo fílmico personal.

El primero de los incendios fue detectado en el pasaje Lomas de Zamora al 2400.

Tras un llamado de un vecino al 911 que denunciaba la existencia de un foco ígneo detectado en dos rodados, uno marca Fiat 147 y el otro Volkswagen Caddy, se trasladó al cuerpo de Bomberos de la Ciudad que arribó al lugar con una dotación para realizar tareas de sofocación.

Mientras se realizaban dichos trabajos, en los que los Bomberos de la Ciudad determinaron que se trató de un incendio provocado de manera intencional, se recibió otra denuncia sobre un segundo fuego provocado a pocas cuadras de allí.

Ante esta situación se trasladó de forma inmediata personal de Bomberos y Policía de la Ciudad hasta la calle Cervantes al 3000, y al llegar al lugar se encontraron con una camioneta Chevrolet Meriva en llamas y otro alcanzado en forma parcial por el fuego.

Luego de entrevistarse con algunos vecinos, uno de ellos declaró en forma anónima haber visto a una persona filmando con un teléfono celular el incendio y ante el sonido de las sirenas de los Bomberos de la Ciudad que se acercaban, salió huyendo del lugar.

Con la descripción del sujeto aportada, se implementó en forma rápida un operativo rastrillaje con personal de Brigada de la comuna 11 y de las comisarias aledañas de la Policía de la Ciudad para dar con el autor de los incendios.

Como resultado de dichas tareas, efectivos de la Comisaría Vecinal 10 B identificaron a un hombre en la intersección del pasaje Leipzig y Desaguadero que presentaba características similares a las aportadas por frecuencia radial.

De forma inmediata, los uniformados procedieron a demorar al sujeto para identificarlo, quien de forma espontánea se adjudicó la autoría de los tres incendios, como así también refirió poseer registros fílmicos de los mismos en su teléfono celular.

Al ser requisado ante la presencia de testigos fueron encontradas entre sus pertenencias una botella de alcohol, dos encendedores, un teléfono celular con su cargador y una mochila.

Además, en su teléfono se encontraban filmados todos los incendios cometidos esta madrugada y otros realizados noches anteriores como el de una camioneta propiedad del Servicio Penitenciario Federal (SPF) siniestrada frente a la cárcel de Villa Devoto.

Realizadas las consultas por sistema policial de antecedentes el operador destacó que el imputado poseía una detención por un hecho similar, registrada en junio del año pasado.

Con los datos recabados se consultó con la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas número 22, a cargo de Mariela De Minicis, que dio curso al trámite de flagrancia a la causa caratulada como "Incendio y Otros Estragos".

En tanto, el detenido, mayor de edad, fue trasladado a dependencias de la Policía de la Ciudad.