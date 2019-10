Hombre defendió a su sobrino de un robo en Longchamps y mató a un delincuente

Un hombre mató a un delincuente e hirió a otro al salir en defensa de su sobrino al que le acababan de robar el auto en la puerta de su casa de la localidad bonaerense de Longchamps.

El hecho comenzó cuando un joven que llegaba a su casa fue abordado por tres sujetos, quienes a través de la reja lo intimidaron con un arma de fuego y realizaron un disparo con la intención de robarle.

La víctima les entregó sus pertenencias a través de la reja y los malvivientes intentaron escaparse en su auto. En ese momento el tío del joven salió con un arma de su casa, ubicada en la parte superior, y disparó contra el auto, hechos que quedaron registrado en una cámara de seguridad del lugar.

Según informaron fuentes policiales, el hombre dijo que "escuchó gritos y una detonación de arma de fuego", motivo que lo llevó a tomar un arma 9mm que posee en su domicilio para defenderlo.

Al parecer, los disparos del vecino alcanzaron a los malvivientes ya que a los pocos metros salieron del vehículo y uno de ellos quedó tendido en el piso sin vida. Otro fue herido en un muslo y fue trasladado por el SAME al Hospital Lucio Meléndez. El tercero se dio a la fuga y es intensamente buscado.

Personal policial de la Comisaría 4° de Longchamps se encuentra en el lugar trabajando en el caso, a la espera de la llegada de Policía Científica. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del departamento judicial de Lomas de Zamora.