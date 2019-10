Duhalde.

El ex presidente Eduardo Duhalde habló de la situación actual del país y dio su visión de lo que viene después de las Elecciones de este domingo que definirán quién será presidente de los argentinos. "Con Alberto Fernández y el peronismo no alcanza para salir de la crisis", sentenció.

Anticipó que no irá a votar en estos comicios: "No lo he hecho en las últimas elecciones, tengo la libertad de hacerlo porque no estoy obligado". Así lo afirmó en diálogo telefónico con El Cronista desde Turquía, donde participó en Estambul del TRT World Forum 2019, bajo el lema Crisis de Globalización: Riesgos y Oportunidades. Regresará el próximo sábado al país.

En su visión, anticipó una situación "compleja" para la Argentina a partir del 10 de diciembre, elogió la "capacidad" política del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, pero aclaró que con el peronismo solo "no alcanza".

Afirma que "la Argentina no sale a flote si los dirigentes siguen haciendo los papelones que han hecho en las últimas décadas. Y los papelones son no ponerse de acuerdo" y pide armar una "gran coalición" para enfrentar la crisis.

"La verdad que me sumo a la opinión mayoritaria, sin tener ningún dato fehaciente, pero la diferencia ha sido muy grande (a favor del Frente de Todos) y es muy difícil dar vuelta la elección, es lo que me parece. La situación es muy comprometida y vamos a una situación tremenda después de las elecciones. Imagino que si la dirigencia no vota las leyes de tranparencia, si no votan eso, la gente se cansa y ya no le cree a nadie. Esas leyes están durmiendo desde hace 35 años y siguen hablando y la gente ya no va a creer en nadie. Hay que votar las leyes de transparencia, ése es el punto de partida. Yo siempre estoy mirando para adelante, tenemos que mirar para adelante, de lo que pasó se hará cargo la Justicia, los historiadores, y en todo caso los periodistas. Nosotros, dediquémonos a sacar el país adelante", sostuvo.

Sobre Alberto Fernández dijo: "Tengo gran aprecio por Alberto. Yo dije que me parecía un error porque no era conocido, pero me tapó la boca porque se movió muy bien, muy bien. Es un hombre muy hábil, de una capacidad indudable, y ahora afronta una situación que va a poner a prueba lo más difícil que tiene un presidente cuando llega, que es la toma de decisión. Lo creo capacitado para la toma de decisiones pero él solo no puede, y con el justicialismo que lo acompaña tampoco alcanza".

"No sé si lo puede hacer, pero tiene que intentarlo, lo que han hecho los países europeos para salir de crisis peores que esta: se dejaron de pelear, no se pelearon más y eran países que tenían historias de centurias de guerra, sin embargo, se pusieron de acuerdo porque vieron que la solución no llegaba si no lograban olvidarse de las izquierdas y las derechas y ponerse de acuerdo… Sobre todo, Inglaterra, Alemania, han logrado ponerse de acuerdo en no pelearse por un tiempo. La Argentina no sale a flote si los dirigentes siguen haciendo los papelones que han hecho en las últimas décadas. Los papelones son no ponerse de acuerdo. A mí me tocó con Alfonsín crear las únicas dos grandes coaliciones desde que se recuperó la democracia. Hay que alejarse de las matemáticas del egoísmo y hay que tener poder, si no tenés poder no podés hacerlo", agregó.

"Macri me ha sorprendido después de las elecciones PASO, en definitiva, reaccionó bien e inicia una campaña muy bien lograda también, como formato de campaña ha sido excelente. Y va ganando confianza, no era buen orador, pero está todo el día hablando y aprende… Pero el problema de Argentina no pasa por lo que dicen los políticos que hablan bien o que hablan mal, si hacen buenas campañas o malas campañas, los políticos tienen que dejar de mirar para atrás. El problema del momento es que no se dan cuenta que estamos en un fin de época, que no hay que mirar para atrás, en vez de pensar en los abuelos pensemos en los nietos y los hijos de nuestros nietos. No nos damos cuenta ahora la situación tremenda de los chicos: en los EE.UU. cada seis horas muere un joven por sobredosis, el suicidio juvenil sigue aumentando, y además el otro suicidio que es más demorado, la droga, cada vez hay más droga en el mundo, y es una situación tremenda para los jóvenes", sostuvo sobre el actual presidente.

Al hablar de Cristina Kirchner dijo que "si pretende cumplir un papel alejado de lo que es su cargo, no podemos salir. Si a estas dificultades tremendas que tiene la Argentina le agregamos peleas internas, no se puede salir. Recemos". "Cristina tiene un carácter muy frío, lo sabemos todos, pero tiene una hija enferma. La verdad es que no me imagino otra cosa. Además, si pretende cumplir un rol para el que no fue elegida, se terminó la historia. Si a la situación tremenda que vive la Argentina, no solo nacional sino regional, todavía le agregamos problemas internos…", agregó.

El ex presidente fue uno de los principales impulsores de la candidatura del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna. "Yo creo que era el mejor candidato, pero no alcanza con la capacidad indudable que tiene para manejar la economía, también se necesita una capacidad de armado político para la que él no estaba preparado. Alberto, en cambio, se movió como pez en el agua", sentenció.

SOBRE EL DOMINGO ELECTORAL

Auguró hoy un triunfo del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, en las elecciones del próximo domingo y reclamó que con el mandatario Mauricio Macri realicen una transición ordenada para "no repetir la historia de Cristina" Kirchner.



"No hay que repetir la historia de Cristina, que ni siquiera fue a traspasar el poder, eso está contraindicado. No hay que repetir los viejos errores", sostuvo el exgobernador bonaerense.

En declaraciones a FM Delta y Futurock, el referente peronista contó que no concurrirá a votar (por sus 78 años no está obligado) y remarcó que puede "ayudar, ser facilitador" para llevar adelante el pacto social que plantea el postulante opositor.



En ese sentido, Duhalde reclamó el diálogo y unidad de "todas las fuerzas", ya que advirtió que la Argentina enfrenta "una situación extremadamente compleja" y señaló que "no alcanza con el peronismo y la oposición. Nada puede funcionar sin orden y control".



Respecto al día después de las elecciones, el ex jefe de Estado consideró que todas las fuerzas políticas deben estar "reunidas y conversando".



"No es la economía de ellos y de sus amigos, es la del país. La sociedad está reclamando gestos de grandeza y que se termine para siempre esta matemática del egoísmo que tanto daño le hace a nuestro país", concluyó.