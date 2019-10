María Eugenia Vidal, elecciones 2019

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabezó este jueves su acto de cierre de campaña en la localidad de Vicente López: "Estamos dispuestos a corregir los errores", dijo.



Con la expectativa de poder dar vuelta el resultado de las PASO del pasado 11 de agosto, Vidal inició su último acto electoral antes de la veda donde dijo: "La esperanza que tenemos nos hace imparables".

"Queremos aportar trabajo de verdad y genuino", expresó la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.



Junto a la mandataria provincial, que va por la reelección, estaba el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, y los principales candidatos locales de Juntos por el Cambio.

Noticias relacionadas

"Todos los dirigentes políticos decían que era imposible que fuera gobernadora", comenzó. "Mientras todos me cerraban la puerta, ustedes me la abrían, les tocaba el timbre y me dejaban pasar a sus casas", siguió.

"Yo no soy como todos los anteriores, no vine a especular ni usar la provincia como trampolín", definió en el marco del multitudinario acto.

"Escuchamos, entendimos, estamos dispuestos a mejorar y corregir lo que haga falta, pero no es para atrás, es para adelante", definió.

"Podemos seguir logrando muchas cosas juntos, empezó la rebelión de los mansos", sintetizó.