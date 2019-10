River festejando la clasificación en La Bombonera

El empleado de seguridad de una empresa que había sido echado por abrazarse con jugadores de River después del partido frente a Boca en La Bombonera recibió una propuesta para incorporarse a la compañía de vigilancia que trabaja con el club de Núñez, del cual es hincha.



La noticia fue confirmada por el propio Néstor Gabriel Portillo, el empleado despedido, quien en declaraciones a NA confirmó: "Me llamaron para una entrevista. Yo necesito el trabajo. Imaginate que para mí sería un sueño estar en el Monumental".



Luego del partido frente a Boca, el propio protagonista de esta historia se abrazó con futbolistas del "Millonario" y luego de que se viralizaran esas imágenes en redes sociales, fue despedido de la empresa que lo tenía contratado, presuntamente por pedido del club de La Ribera.



"Yo estoy casado y tengo una familia que mantener. Tengo un hijo de 14 años y una nena de tres. Imaginate que, en este contexto de país, no está fácil conseguir laburo. Ojalá pase la entrevista con la empresa y pueda quedar. Es un gran gesto de River", afirmó a esta agencia.



Antes de conocerse esta noticia, Portillo había contado cómo fue el episodio que le significó haberse quedado sin trabajo: "Cuando me abrazo con (Matías) Suárez y (Lucas) Pratto, me llama un supervisor y me dice que eso no se podía hacer".



Este hombre manifestó: "Somos seres humanos que nos podemos confundir", y contó cómo se dio su salida de la empresa de seguridad: "Al día siguiente, voy y un flaco me dice, ´¿Vos te das cuenta de lo que hiciste? Sos un profesional. ¿Vos viste la repercusión que tuvo esto? Boca quiere que te echemos´".



Portillo contó que esta persona le dijo que "había incitado a la violencia, que le hice burlas a (Julio) Buffarini y a los periodistas, cuando yo simplemente me abracé con dos jugadores de River y luego regresé a mi puesto para seguir trabajando".



El empleado de seguridad celebró con jugadores de River, cual del cual es hincha, la clasificación a la final de la Copa Libertadores de América después del partido contra Boca, que se impuso 1-0 en La Bombonera, pero ese resultado no le alcanzó para evitar que el "Millonario" avance de instancia en busca de un nuevo trofeo continental.