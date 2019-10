Nicolás Burdisso, manager de Boca

El director deportivo de Boca, Nicolás Burdisso, le dio una muestra de apoyo al entrenador Gustavo Alfaro, quien luego de la eliminación ante River por las semifinales de la Copa Libertadores de América dio a entender que su ciclo estaba cumplido.

El ex defensor de la institución estuvo en la práctica junto a Aníbal Matellán, su mano derecha, y charló durante 20 minutos con el entrenador.

Burdisso fue el encargado de contratar a Alfaro y, además, le había ofrecido la renovación del vínculo que vence el 31 de diciembre antes de la serie de River, como para que su trabajo no sea evaluado solo por estos dos partidos.

"Quiero tratar de terminar de la mejor manera los partidos que nos faltan y después irme a mi casa y recuperar mi vida", había afirmado luego de la eliminación ante el rival de toda la vida.

Incluso, profundizó en la conferencia de prensa, al manifestar que se sentía "orgulloso de haber estado en Boca".

"Es lindo ser hincha de Boca y no todos tienen la dignidad del hincha de Boca. Nunca escuché un reproche y es un plus. No es fácil estar en estos vestuarios, en estos pasillos, en esta silla. A veces te pegan con bajeza, pero hay que agachar la cabeza y trabajar. Fue la derrota más inesperada, más dolorosa, pero me siento orgulloso", indicó.

Boca volverá a entrenarse mañana desde las 9.30 en el complejo Pedro Pompilio. El sábado lo harán en el mismo lugar y el domingo será día libre para el plantel xeneize.

Boca visitará el jueves 31 de octubre a Lanús por la 11ra. fecha de la Superliga, mientras que el domingo 3 de noviembre jugará a las 11 en la Bombonera ante Arsenal de Sarandí.