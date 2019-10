Un automovilista perdió el control de su auto y atropelló a tres personas que estaban esperando el colectivo en una esquina de San Francisco Solano. Una murió y las otras dos están heridas. IMÁGENES SENSIBLES.

El incidente ocurrió ayer jueves 24 de octubre a la altura de Avenida San Martín y calle 889 de la localidad bonaerense alrededor de las 13 horas, según precisó el medio local Diario San Francisco.



Un Volkswagen Suran de color plateado impactó contra la madre y sus dos hijas, de 16 y 2 años, que estaban en la esquina, al lado de una parada de colectivo, y luego chocó contra un poste.



Según Perspectiva Sur, la víctima fatal fue identificada como Karina Gómez, ama de casa que estaba acompañada de su hija adolescente y su hermanita de apenas dos años. La mayor sufrió fracturas en sus piernas y ambas fueron llevadas por el SAME Quilmes al hospital Isidoro Iriarte.

El conductor del Volkswagen, un hombre de 25 años, también fue trasladado al hospital Oller por una ambulancia de los bomberos voluntarios de San Francisco Solano. El único ileso fue el conductor del Clío, de 26 años.

Intervino en el hecho la Comisaría Quilmes Cuarta, que dirige el comisario Ricardo Ruiz, y la fiscalía Nº 22 del departamento Judicial Quilmes.