La sorpresiva noticia del casamiento de Pampita con Roberto García Moritán hizo que la pareja acelere los trámites y decidan casarse a finales de noviembre. Solo 130 invitados estarán en la ceremonia privada y Marcelo Tinelli le reclamó en vivo que él, como muchos de los integrantes de ShowMatch.

Como “la señora que se casa y no nos invita” dijo Tinelli a Carolina entre risas en el Súper Bailando.

“¡Quiero detalles del casamiento! 22 de noviembre en el Palacio Sans Souci y nosotros lo estaremos mirando por la Televisión Pública, no se quién lo transmite”, retrucó el conductor el enterarse de que no estaba invitado.

Se sabe que la modelo invitó a un grupo reducido a la ceremonia, pero muchos famosos fueron invitados para después de las doce. Entre ellos, Marcelo Hugo. ¿Irán el jurado también?

