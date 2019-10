Juan Darthés corre serio riesgo de ir preso en Nicaragua, luego de que la Fiscalía de ese país solicitara su captura internacional a la Justicia por la denuncia de violación presentada en su contra por Thelma Fardin. Por eso, en las últimas horas el actor, que se encuentra residiendo en Brasil, buscaría desarrollar una nueva estrategia junto a su abogado, Fernando Burlando, para evitar ir preso y, en cambio, conseguir ser declarado perseguido político de la Justicia nicaragüense.

“Lo que Burlando me dice es que no encuentran la manera de poner a derecho a Darthés sin que quede detenido. Por eso nunca se presentó, de hecho, trataron de hacer una suerte de acuerdo con la Fiscalía para garantizar que se iba a presentar, pero me dice que no hay recurso técnico para evitar esta detención, con lo cual, lo que él le va a plantear mañana a Darthés es que hay dos escenarios para encausar la estrategia de la defensa”, empezó explicando la periodista Marina Calabró.

Calabró siguió explicando: “Una de las opciones que tienen es que Darthés acepte la posibilidad de entregarse, es decir de presentarse ante la Justicia de Nicaragua, ponerse a derecho y bancarse quedar detenido para enfrentar lo que Burlando dice ‘Va a ser un proceso legal’. Es decir, recordemos que hay una acusación de la Fiscalía de Género, ahora la decisión está en manos de un juez, y lo que me dice Burlando es ‘En general, los jueces en estos casos lo que hacen es seguir la recomendación de la Fiscalía, entonces no pensamos que los jueces vayan a decir nada en contrario a lo que dijo la Fiscalía’”.

Noticias relacionadas

“Hoy hubo una presentación del Dr.Guevara, que es el abogado local en Nicaragua que defiende a Darthés, declarando la inocencia de Darthés, pidiéndole al juez que no ordene la captura, que no haga lugar a este pedido, pero Burlando me dice que lo más probable que pase es que el juez haga lugar a todo, pida la detención y captura. Y dice: ‘Yo le voy a decir a Juan que o se entrega y queda detenido en Nicaragua, o hay que atrincherarlo en Brasil y especular con que el hecho de que es ciudadano nativo brasileño dificulte el proceso de extradición’”, amplió la peridista.

La periodista concluyó: “La contraofensiva de Darthés es que va a denunciar a través de Burlando a la Fiscalía de Género de Nicaragua por considerar que su acusación es política. Que lejos de haber una cuestión judicial, penal, hay política detrás de la acusación, y esta denuncia se va a hacer ante organismos de derechos humanos. Como si fuese un perseguido político, algo que puede acreditar con chats, con comunicaciones y distinta documentación, y lo va a denunciar ante organismos internacionales. Sería Darthés, perseguido político en Nicaragua, palabra de Burlando".