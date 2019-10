Frigerio en conferencia, NA

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que el escrutinio provisorio de los comicios generales del próximo domingo será "más ágil" que en las PASO y subrayó que "va a ser la elección con mayor control de los fiscales de los partidos políticos que hubo en la Argentina".



El ministro introdujo una novedad desconocida: “La Justicia Electoral ha decidido cambiar algunos presidentes de mesa en virtud de que se habían detectado que tenían alguna filiación partidaria”.



“No es el Poder Ejecutivo el que designa las autoridades de mesa ni las autoridades de las escuelas. Es la Justicia Electoral. Nosotros no hemos tenido ninguna denuncia concreta, específica. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la fiscalización del proceso es una responsabilidad de los partidos políticos, no del Estado, dado el modo en que se sigue votando en la Argentina. Entiendo también que en algunos casos han modificado también a los delegados judiciales en las escuelas. Pero no son casos numerosos, son casos puntuales en algunas jurisdicciones”, agregó Frigerio.



En conferencia de prensa en Casa Rosada, el integrante destacó que se va a "poder transmitir el grueso de la elección desde las escuelas directamente".



En medio de las acusaciones de dirigente del Frente de Todos sobre posibles irregularidades, Frigerio rechazó esas advertencias: "Los fiscales van a poder tener seguimiento de cada uno de los 100 mil telegramas y van a tener un control del escrutinio provisorio como nunca antes. Va a ser la elección con mayor control de los fiscales de los partidos políticos que tuvimos en la Argentina".



"A partir de las 21 horas vamos a estar compartiendo los resultados del escrutinio provisorio, salvo que se reitere el pedido del Juzgado Electoral Federal de hacerlo sólo si se computaron el 10 por ciento de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe", añadió el funcionario nacional, en alusión a la medida que había adoptado la jueza federal María Romilda Servini el mismo domingo de las primarias.

Fueron unas 10 mil las autoridades de mesa objetadas por el oficialismo por “filiación partidaria” de un total de 100 mil. La presentación se hizo tras cruces con el padrón electoral. “Hay distritos en los que sin embargo es difícil tomar cartas en el asunto porque el nivel de filiación alcanza altos porcentajes”, detallaron desde el Gobierno.