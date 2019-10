Silvia Montanari, actriz

Silvia Montanari murió a los 76 años tras permanecer internada en el Sanatorio de La Providencia. La popular actriz realizaba un tratamiento contra un cáncer y su cuadro era delicado.



Montanari se encontraba acompañada por su hijo, el actor y cantante Rodrigo Aragón, quien confirmó la noticia.



Nora Cárpena se había referido hace poco sobre su salud: “Hay momentos en los que está desconectada, un poco perdida, no porque no sabe quién sos, sino porque te habla de cosas de otro momento. Nosotros éramos vecinas de Quilmes y por ahí me habla de cosas de Quilmes”.

Una de las últimas apariciones públicas de Montanari fue en marzo pasado, durante la entrega de los Premios Podestá, que entrega la Asociación Argentina de Actores, en el Palacio San Miguel.



Entre tantos éxitos, se la recuerda en su protagónico en Panorama desde el puente, junto al gran Alfredo Alcón en teatro. En telenovelas fue la heroína de "La Cruz de Marisa Cruces", "La Sombra", "Stefania", "Entre el amor y el poder", "Todo tuyo", "El león y la rosa", "Cuando es culpable el amor" (Coproducción con Puerto Rico). En la década del 90, protagonizo durante 3 años la telecomedia "Son de diez", años mas tarde se destaco como villana de "Alen Luz de luna" y "Collar de Esmeraldas".