La masiva marcha del viernes en Santiago, REUTERS

El Ejército de Chile levantó este sábado el toque de queda en Santiago y Valparaíso. La medida fue impuesta el sábado 19 y sus horarios variaron a lo largo de la semana.

"No habrá toque de queda en la región metropolitana a partir de este momento", informaron los uniformados a través de un breve comunicado.



Hasta el viernes a la noche 3.162 personas fueron detenidas en Chile durante las manifestaciones contra el gobierno de Sebastián Piñera, de las cuales el 11% (343) son menores de edad; al tiempo que se denuncian violaciones a los derechos humanos y abusos.

Del total de detenidos a nivel nacional, más del 17% fueron mujeres, según un reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), difundido a última hora del viernes el informe se armó con datos recopilados por los funcionarios del organismo público y autónomo en hospitales y comisarías del país.

La entidad informó que se registraron 997 heridos en distintos centros asistenciales, de los cuales 413 presentan lesiones por armas de fuego y otros 24 por perdigones de goma.

La cifra total de acciones judiciales presentadas por distintos delitos cometidos por agentes del Estado son las siguientes: 14 recursos de amparo, cinco querellas por homicidio, 15 querellas por violencia sexual y otras 46 acciones por otros delitos, informó la agencia de noticias ANSA.